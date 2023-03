W Dąbrowie Górniczej kobieta zmarła w samotności. Czy miała odpowiednią opiekę? Pojawiły się co do tego wątpliwości

Jak podkreśla Tatiana Duraj-Fert, kobieta jej zdaniem zmarła w skandalicznych warunkach. - Była zaniedbana i nie myta przez kilka miesięcy. Nie zdążyliśmy pani pomóc, ale mam nadzieję, że inni podopieczni MOPS nie są tak zaniedbywani, i że nikogo nie spotka taki los, jak mieszkankę Trzebiesławic. W całym mieszkaniu panował bałagan, było brudno. Na talerzach resztki spleśniałego jedzenia. Pościel wymagała natychmiastowej wymiany. Kiedy porozmawiałam z panią Zofią, wyraziła zgodę na zmianę pościeli, a także na uporządkowanie pokoju. To powinno zostać jednak wykonane wcześniej. Nie wiem, jaki charakter miała opieka ze strony MOPS-u, ale na pewno nie tak to powinno wszystko wyglądać – podkreśla Tatiana Duraj-Fert.

Pani Zofia miała dzieci, ale nie utrzymywała z najbliższymi kontaktu

Była osobą dość specyficzną, ale z naszych rozmów z mieszkańcami Trzebiesławic wynika, że na bieżąco mogła liczyć na ich wsparcie i pomoc. Nie dawała sobie jednak często pomóc, odmawiała zabrania karetką pogotowia do szpitala, nie chciała też przenieść się do DPS-u.

- Kiedy tylko prosiła o pomoc, natychmiast reagowaliśmy. Czy to w kwestii posiłków, jedzenia, ogrzania mieszkania czy innych potrzeb. Korzystała z aparatu tlenowego, więc cały czas musiał być dostęp do energii elektrycznej. Dlatego, kiedy pojawiły się jakieś kłopoty, strażacy z OSP szybko reagowali, by zapewnić działanie aparatury. Pani Zofia chciała pozostać w domu, nie oczekiwała innej pomocy, nie godziła się na nic innego. Robiliśmy, co w naszej mocy – podkreślają mieszkańcy dzielnicy Trzebiesławice.