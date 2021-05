W Dąbrowie Górniczej można zaszczepić się w dwóch dodatkowych powszechnych punktach szczepień OPRAC.: Piotr Sobierajski

W Dąbrowie Górniczej można zaszczepić się dziś w dwóch dodatkowych, powszechnych punktach szczepień. Pierwszy z nich powstał w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza, natomiast drugi od połowy maja zaprasza do siebie chętnych na przyjęcie szczepionki do Hali Widowiskowo-Sportowej Centrum. Co tydzień w obu tych miejscach może się zaszczepić łącznie ponad 5 tysięcy osób.