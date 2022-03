W Dąbrowie Górniczej nie kursują tramwaje. Powód? Trwa ogromna inwestycja komunikacyjna i wymiana torowiska w całym mieście

Jak podaje Zarząd Transportu Metropolitalnego, zmiany będą obowiązywać do odwołania. Z ruchu tramwajów wyłączono odcinek Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy – Tworzeń Huta Katowice. Linie 21, 22 i 28, od strony Będzina dojeżdżają do pętli przy Urzędzie Pracy, a na odcinku do huty zastępują je linie 807 i 814.

Szczegółowe informacje o zmianach podawane są na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Trasa autobusowej komunikacji zastępczej T-21: