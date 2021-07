W Dąbrowie Górniczej powstają tunel, ronda, nowe drogi i peron. To jedna z największych inwestycji drogowych w historii miasta

Aktualnie prace skupiają się m.in. na ulicy Kolejowej oraz Kościuszki. Widać rondo,, które pojawiło się na nowej drodze, jaka powstaje za Hutą Bankową. Będzie prowadzić m.in. do powstającego centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym, dalej do ul. Kolejowej i Kościuszki, ale także będziemy mogli dzięki niemu skręcić w kierunku ul. Przybylaka, by dojechać do Centrum Handlowego Pogoria czy OBI.

Zupełnie inaczej musimy kierować się na kolejowy peron, patrząc na aktualne oznaczenia, bowiem na końcu ul. Kościuszki mamy dziś ogromny dół, który w przyszłości w części zamieni się we wjazd do samochodowego tunelu.