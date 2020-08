W dawnej kotłowni KWK Rozbark w Bytomiu trwają intensywne prace. To właśnie tu powstanie centrum wspinaczkowe

Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych - prace w związku z rewitalizacją idą pełną parą

- Rewitalizacja poprzemysłowych obiektów w Bytomiu to szansa dla naszego miasta. Świetnym przykładem są realizowane prace w budynkach po byłej kopalni Rozbark, gdzie powstanie Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych – nie ma wątpliwości Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

- Pomysł na to miejsce powstał, aby zapewnić naszej kadrze dobre warunki do treningów i do organizacji zawodów również na szczeblu europejskim. Do tej pory, nigdzie nie było to możliwe - mówił w marcu w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim” Dobromir Bujak, prezes Skarpy Bytom,