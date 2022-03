W dawnych akademikach w Ligocie zamieszkają uchodźcy. Udostępnił je Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Schronienie znajdzie tam 400 osób

Ponad 800 miejsc noclegowych w Katowicach

Do tej pory w Katowicach schronienie mogło znaleźć ponad 400 uchodźców. Baza noclegowa została podwojona, dzięki Uniwersytetowi Ekonomicznemu, który nieodpłatnie udostępnił budynki po dawnych akademikach. To Dom Studenta Sikorka i Dom Studenta Zaścianek, znajdujące się przy ulicy Franciszkańskiej 8-10.

Budynki nie były używane przez ostatnie trzy lata i wymagają odświeżenia. W części pokojów trzeba pomalować ściany i zmienić wykładziny. Należało też uzupełnić umeblowani i odnowić sanitariaty. Pierwszy budynek, na około 200 osób, zostanie uruchomiony w ciągu kilku dni.

W drugim zakres prac niezbędnych do przeprowadzenia jest większy i zostanie on oddany do użytku nieco później. W sumie, w dwóch obiektach zakwaterowanie znajdzie około 400 osób. W byłych akademikach powstanie także potrzebna infrastruktura – to salki do nauki dla dzieci czy pomieszczenia sportowe.