W Domu Dziecka w Mysłowicach znęcano się nad wychowankami. Dochodziło także do mobbingu wśród pracowników. Oto wyniki kontroli

"Zakaz błyskawic". Bez postępowania dyscyplinarnego przy wojewodzie dla dyrektora szkoły, wnioski do prokuratury. Nowe informacje 20.04.2021

We wtorek (20 kwietnia) poznaliśmy treść wniosku do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez władze Łodzi. Skierowanie takiego wniosku zapowiedział Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki w rządzie PiS – po tym jak Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent miasta (SLD-Nowa Lewica), zawiesiła dyrektora samorządowej szkoły w związku z tzw. „zakazem błyskawic”. Za to Tomasz Trela, łódzki poseł klubu Lewicy, pokazał w poniedziałek (19 kwietnia) kopię swojego zawiadomienia do prokuratury w sprawie ministra, który – zdaniem wnioskującego – miał stosować „groźbę bezprawną” wobec wiceprezydent miasta. We wtorkowe popołudnie doszło do jeszcze jednego zwrotu w sporze. Kuratorium poinformowało, iż "nie ma podstaw" do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec dyrektora przed specjalną komisją przy wojewodzie (co było powodem zawieszeniem dyrektora przez wiceprezydent).