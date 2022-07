W fabryce Alstomu w Chorzowie powstają pociągi nowej generacji nadające się do recyklingu. Będą nimi jeździć pasażerowie holenderskich kolei Marcin Śliwa

W sobotę 2. lipca, na dworcu kolejowym w Rotterdamie, The Nederlandse Spoorwegen (NS) - krajowe koleje holenderskie, zaprezentowały nowe pociągi Concordia Stream ICNG wyprodukowane w fabryce w Chorzowie przez firmę Alstom. Pojazdy cenione są za energooszczędność i bezpieczeństwo. Ten typ pociągów łączy zaawansowanie technologiczne i troskę o ekologię - Concordia Steam ICNG osiągają prędkość o 200 km/h, a jednocześnie w 95% nadają się do recyklingu, po zakończeniu okresu eksploatacji. Z fabryki w Chorzowie do Holandii trafi jeszcze 70 takich pociągów.