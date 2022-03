W Fabryce Porcelany ruszył punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Organizatorzy spisali się na medal

To musiało się tak skończyć! Dom tymczasowy dla uchodźców z Ukrainy stworzony został w kilka dni przez Fundację Giesche i Bajkę Pana Kleksa, we współpracy z licznymi wolontariuszami i sponsorami. Pomieszczenia w Fabryce Porcelany, które miały zostać przeznaczone na bawialnie, teraz stały się namiastką domu dla matek z dziećmi uciekających z Ukrainy.

Organizatorzy urządzający punkt pomocy dwoili się i troili, by wyposażyć w pełni do tej pory puste pomieszczenia - wstawić łóżka, postawić parawany, by dać nieco prywatności, zorganizować pralnię, jadalnię, kącik telewizyjny i kącik zabaw. Zadbano też o odpowiedni wystrój wnętrz, żeby industrialne przestrzenie ocieplić i stworzyć przyjazną atmosferę.