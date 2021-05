W Fabryce Porcelany w Katowicach powstała pasieka. W pięciu ulach jest 120 tys. pszczół

- Fabryka Porcelany znajduje się w okolicy lasów, pól uprawnych, miejsc gdzie rosną akacje i lipy oraz gdzie znajduje się staw, co stanowi lokalizację niezwykle atrakcyjną właśnie dla pszczół - mówi pszczelarz Leszek Świtała, opiekun pasieki.

Na terenie kompleksu Fabryki Porcelany w Katowicach powstała złożona z pięciu uli pasieka, w której zamieszkało ponad 120 tys. pszczół. To efekt współpracy Fundacji Giesche – zarządcy Fabryki Porcelany z Pasieką Świtała, która od 40 lat zajmuje się pszczelarstwem.

Fabryka Porcelany to zespół budynków stworzony w Katowicach pod koniec XIX wieku przez koncern Giesche, gdzie do końca XX wieku produkowano porcelanę, a obecnie ją zdobi się i wypala. Od 2012 r. kompleks podlega rewitalizacji i zmienia funkcje z przemysłowej na biurowe, handlowe i rozrywkowe. Swoje siedziby mają tutaj głównie firmy branż kreatywnych i IT, na jej terenie znajdują też m.in. sklepy z modą i wyposażeniem wnętrz, restauracje, klub muzyczny, klub fitness, kliniki medyczne, przestrzeń coworkingowa.