W fabryce w Raciborzu rozszczelnił się zawór zbiornika z gorącą smołą. Poparzonych zostało dwóch mężczyzn. Trafili do "oparzeniówki"

Poważny wypadek w Raciborzu. Na terenie jednego z zakładów produkcyjnych działających na terenie miasta, przy ul. Piastowskiej doszło do poparzenia jego dwóch pracowników.

- Podczas prac przy zbiorniku z gorącą smołą doszło do rozszczelnienia zaworu, w wyniku czego poparzonych zostało dwóch mężczyzn: 50- i 60-latek - informuje nadkom. Mirosław Szymański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Stan poszkodowanych mężczyzn był na tyle poważny, że nie obyło się bez ich hospitalizacji. - Mężczyźni trafili do szpitala w Siemianowicach Śląskich (Centrum Leczenia Oparzeń - przyp. red) - mówi nadkom. Mirosław Szymański.

Jednego z mężczyzn do kliniki przewieźć musiał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Początkowo do Raciborza wezwano dwie podniebne karetki, jednak ostatecznie mniej poszkodowanego pracownika firmy przetransportowano do Siemianowic zwykłą karetką pogotowia. Obecnie nie wiadomo, w jakim stanie są poparzeni pracownicy.