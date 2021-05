W Galerii Jurajskiej otwarty zostanie sklep Mango. To powrót hiszpańskiej marki do częstochowskiej galerii

Hiszpańska marka szykuje się do otwarcia swojego flagowego salonu w Galerii Jurajskiej. Sklep Mango w Galerii Jurajskiej będzie jedynym sklepem marki w północnej części woj. śląskiego.

Mango wróci do Galerii Jurajskiej. Umowa została już podpisana. Obecnie trwa przygotowywanie lokalu. Mango zajmie w częstochowskim centrum handlowym lokal o powierzchni 680 m kw. Otwarcie nowego sklepu planowane jest na pierwsza połowę czerwca tego roku

- Marka wraca do naszego centrum handlowego w wielkim stylu, nie tylko ze zdecydowanie większym sklepem, ale przede wszystkim z szerszą niż w przeszłości ofertą. Unikalny w tej części woj. śląskiego brand dopełni kluczową dla Galerii Jurajskiej ofertę modową, wprowadzając do niej kolejny element wyróżniający nasz tenant mix na rynku lokalnym i regionalnym - mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

Jak zapowiada właściciel, salon w Galerii Jurajskiej będzie mieć charakter flagowy. Co to oznacza? Oferta sklepu Mango w częstochowskim centrum będzie szersza niż np. sklepu franczyzowego. W asortymencie będzie można znaleźć kolekcje Mango, Mango Kinds oraz Mango Man. W ofercie sklepu jest odzież, akcesoria i buty.

Mango to popularna marka modowa na świecie, która posiada sklepy w 112 krajach, zajmujące łącznie ponad 800 tys. m kw. W Polsce, razem z najnowszym lokalem, marka będzie mieć 28 sklepów ulokowanych w 14 miastach. Mango jest obecne m.in. w Warszawie, Krakowie, Szczecinie i Poznaniu.

Moda w częstochowskiej galerii

W ofercie Galerii Jurajskiej jest 59 sklepów polskich i zagranicznych marek odzieżowych, w tym m.in. H&M, Zara, TK Maxx, Massimo Dutti, Bershka, Guess, Reserved, House, Cropp, Medicine, Tatuum, Tally Weijl, Stradivarius, New Yorker czy Levi's. Klienci znajdą tu też 13 marek obuwniczych (m.in. CCC, Deichmann, e-obuwie ECCO, Ryłko, Kazar, Wojas) oraz 12 sklepów oferujących biżuterię i dodatki (m.in. Apart, YES, W.Kruk, Jubitom Tous, Pandora czy Ania Kruk).