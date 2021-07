W Galerii Jurajskiej powstał punkt szczepień przeciwko COVID-19. Jest zlokalizowany na drugim piętrze centrum

Polska się szczepi, chociaż w ostatnich tygodniach proces ten nieco wyhamował. W samej tylko Częstochowie w pełni zaszczepione jest 46% mieszkańców, co daje jej 37. miejsce w rankingu szczepień we wszystkich powiatach woj. śląskiego.

Potrzeba jednak aktywizacji osób, które jeszcze się nie zdecydowały na ten krok. To wciąż duża grupa, alarmują lekarze. Pomóc ma w tym otwarty właśnie w Galerii Jurajskiej punkt szczepień. Z dostępnych szczepionek będzie mógł tutaj skorzystać każdy chętny.

- Punkt szczepień powstał w jednym z lokali na 2. piętrze. Liczącą sobie ponad 110 m kw. przestrzeń specjalnie w tym celu zaadaptowaliśmy tak, aby zapewnić prywatność i komfort osobom, które zdecydują się na zastrzyk – mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej.

Wybór lokalu nie był przypadkowy. - Ten znajduje się nie tylko wśród sklepów, ale także w bezpośrednim sąsiedztwie windy, schodów i wyjścia na parking, co znacząco ułatwia dotarcie do niego, zwłaszcza osobom starszym. Dodatkowo sąsiaduje ze strefą akwarystyczną, co z pewnością uatrakcyjni oczekiwanie, ale i pozwoli uspokoić nerwy, zwłaszcza osobom, które stresuje szczepienie – dodaje.