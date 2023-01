W Galerii MOK Zawiercie trwa interaktywny projekt „Kafka - oswajanie Obcego". Wstęp bezpłatny. Zobacz zdjęcia Bartosz Żołnierczyk

W Galerii MOK Zawiercie do końca stycznia 2023 roku trwa Projekt "Kafka - oswajanie Obcego" autorstwa prof. Zbigniewa Bajka z ASP w Krakowie. Bartosz Żołnierczyk/ Dziennik Zachodni Zobacz galerię (56 zdjęć)

W Galerii MOK Zawiercie trwa nietuzinkowa wystawa Fobie wpisana w projekt „Kafka - oswajanie Obcego", uznanego artysty, prof. Zbigniewa Bajka, który kieruje Katedrą Interdyscyplinarną oraz Pracownią Interdyscyplinarną na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Inspiracją do powstania wystawy było między innymi uczestnictwo profesora w roli statysty do filmu Stevena Spielberga „Lista Schindlera”, kiedy zderzył się z własną obcością. Kolejną inspiracją jest twórczość Franza Kawki, którego dzieła od lat przewodzą natchnieniom artysty. Uczestnik na wystawie może wejrzeć w głąb własnej obcości poprzez pryzmat doświadczeń artysty i odnaleźć to co dotychczas było w nim obce. Wystawa potrwa do końca stycznia 2023 roku w godz. od 15.00 do 21.00. Wstęp jest bezpłatny.