W Gemini Park Tychy otwarty zostanie Media Expert. To czwarty sklep z RTV i AGD w tyskiej galerii handlowej

- Dostępna w galerii oferta, obejmująca m.in. sprzęt RTV i AGD, będzie jedną z najszerszych w tej części regionu, zapewniając klientom dostęp nie tylko do zróżnicowanego asortymentu, ale także do wszystkich najpopularniejszych marek - mówi Justyna Kozioł, leasing manager Gemini Park Tychy.

- Dla wielu mieszkańców regionu, którzy poszukują sprzętu m.in. do domu czy firmy od lat jesteśmy jedną z najpopularniejszych destynacji zakupowych. W dobie pandemii dodatkowo umocniliśmy tę pozycję, zwłaszcza wśród osób remontujących się czy potrzebujących sprzętu do pracy i nauki zdalnej. Dzięki nowemu otwarciu nasza oferta jeszcze bardziej zyska na atrakcyjności - mówi Justyna Kozioł.

A to nie koniec nowości w Gemini Park. Umowa z Media Expert, jaką właśnie podpisał Gemini Park Tychy, to pierwszy zwiastun serii otwarć, jaka będzie tu miała miejsce w najbliższych miesiącach.

Gemini Park Tychy to prawie 130 różnych sklepów

Gemini Park to pierwsza tak duża galeria w Tychach. Na powierzchni 36,6 tys. m kw. znajdziemy prawie 130 sklepów, restauracji i punktów usługowych. Obiekt położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie uczęszczanej trasy DK1, łączącej m.in. Śląsk z Podbeskidziem, zaledwie 3,5 km od ścisłego centrum miasta.

W gronie najemców galerii znajdują się m.in: H&M, TK Maxx, Reserved, Vistula, Wólczanka, Bytom, New Yorker, Cropp, Mohito, Sinsay, House, Kubenz, Quiosque, Big Star, Lavard, Diverse, Medicine, Monnari, Pako Lorente, Szachownica, Calzedonia, Gatta, Orsay, Lee/Wrangler/Levi’s, Apart, W.Kruk, By Dziubeka, Swiss, Time Trend, Yes, CCC, Deichmann, Ochnik, Ryłko, Wittchen, Wojas, Komfort, Komfort Łazienki, Jysk, home&you, Pepco, Homla, Douglas, Endorphine, Hebe, Kontigo, Inglot, Rossmann, Vision Express, Yves Rocher, Ziaja, Empik, Kolporter, Świat Książki, Smyk, Coccodrillo. Usługi w Gemini Park to ponad 30 punktów, m.in. Fabryka Formy, salony Orange, T-Mobile, Play, Plus, Poczta Polska, Maxi ZOO, Tauron, Itaka, Rainbow Tours czy E-Smoking World.