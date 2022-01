W Gliwicach jeździ 15 nowych autobusów z napędem hybrydowym

Komunikacja miejska w Gliwicach

Flota gliwickiego przewoźnika pod koniec minionego roku poszerzyła się o 15 nowych autobusów z napędem hybrydowym. Każdy z nich może pomieścić 147 pasażerów. To wygodne pojazdy, dostosowane do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się i rodziców z małymi dziećmi. W przestrzeni pasażerskiej zabudowane zostały ładowarki do urządzeń mobilnych zakończone złączem USB A o napięciu 5V. Podróżującym zapewniony jest także dostęp do bezprzewodowego Internetu w technologii Wi-Fi.