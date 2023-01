W Gliwicach powstała pierwsza poradnia dla pacjentów onkologicznych, którzy weszli w dorosłość

Poradnia Onkologiczna dla Młodych Dorosłych w Gliwicach

Nowa poradnia ma ułatwić dostęp pacjentów

Poradnia ma ułatwić dostęp do opieki onkologicznej pacjentom, którzy byli diagnozowani i leczeni w dziecięcych oddziałach onkologicznych i hematologicznych, ale jako dorośli nie mogą już pozostawać pod ich opieką. Specjaliści zwracają uwagę, iż tacy pacjenci nie zawsze są płynnie przekazywani do ośrodków onkologicznych dla dorosłych. Po osiągnięciu pełnoletności wielu z nich pozostaje bez opieki, co pogarsza efekty dotychczasowego leczenia i tzw. medianę przeżycia całkowitego.