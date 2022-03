W Gliwicach trwają Inżynierskie Targi Pracy Politechniki Śląskiej. Pracodawcy mają oferty dla uchodźców

Targi odbywać się będą hybrydowo w formie zdalnej i stacjonarnie. Od 14 do 18.03.2022 – na platformie zdalnej, natomiast 21.03.2022 w godz. 9.00 – 15.00 w Hali „Nowa” Ośrodka Sportu PŚ Gliwice, Kaszubska 28. Koordynatorami wydarzenia są uczelniane Biuro Karier Studenckich oraz Samorząd Studencki.

Poza środowiskiem akademickim do wzięcia udziału w targach zaproszeni są także uczniowie szkół średnich podejmujący decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Komunikacja w ramach Targów będzie możliwa także w języku ukraińskim. W trakcie trwania imprezy będzie można również dowiedzieć się więcej o ofertach szkół i innych instytucji o zajęciach prowadzonych dla dzieci w języku ukraińskim.

Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie kontaktu pracodawców i organizacji z potencjalnymi kandydatami do pracy a także osobami zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności biznesowej. Targi to również idealne miejsce do uzyskania informacji o możliwościach udziału w aktywnościach podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe - oczekiwane i doceniane przez współczesny rynek pracy.