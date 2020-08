W Górniku Zabrze nadchodzi teraz czas Jesusa ZDJĘCIA

Zabrzanie świetnie zagrali w I połowie meczu z Góralami, ale po przerwie spuścili trochę z tonu i w końcówce drżeli o wynik.

– Ciężko powiedzieć, czy to my jesteśmy już w tak dobrej formie, czy Podbeskidzie jeszcze musi okrzepnąć w Ekstraklasie. Za każdym razem staramy się przygotować do rozgrywek jak najlepiej. Pomimo, że czasu zbyt dużo nie mieliśmy, robimy wszystko by zakończyć sezon na jak najwyższym miejscu. Naszym planem na każdy kolejny mecz jest zdobycie trzech punktów – dodał Jimenez.