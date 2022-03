„W internetowym oceanie nie daj się złapać na haczyk”. TAURON przestrzega

Phishing to metoda oszustwa polegająca na tym, że przestępcy podszywają się pod znane instytucje, firmy czy banki w celu wyłudzenia danych wrażliwych, a w konsekwencji także pieniędzy. To coraz bardziej popularny sposób działania przestępców. Na negatywne skutki phishingu szczególnie narażone są osoby, które nie posiadają wystarczającej wiedzy do bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii, nie znają metod wykorzystywanych przez oszustów, a więc nie wiedzą, jak się przed takimi przestępstwami ochronić.

– Okres pandemii oraz inwazja Rosji na Ukrainę sprawiają, że jesteśmy szczególnie narażeni na działania oszustów w przestrzeni internetowej. Dlatego właśnie teraz ważne jest, abyśmy potrafili rozpoznać i odpowiednio reagować na działania, co do których mamy podejrzenie, że mogą być formą oszustwa – tłumaczy Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia. – Taka wiedza pozwoli nie tylko chronić dane osobowe, ale również sprawi, że przestępcy nie będą mieli dostępu do naszych pieniędzy – dodaje Michałowski.