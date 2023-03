W Jastrzębiu powołano pełnomocnika i stworzono zespół ds. Europejskiej Stolicy Kultury. Celem stworzenie programu wydarzeń

W Jastrzębiu powołano zespół, który stworzy program do Europejskiej Stolicy Kultury

Jego przygotowanie powierzono specjalnie powołanemu do tego zespołowi ds. przygotowań Miasta Jastrzębie-Zdrój do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. W skład zespołu wchodzą dyrektorzy miejskich instytucji kultury działających w Jastrzębiu, a także pracownicy Urzędu Miasta.

Pomysł władz Jastrzębia-Zdroju, żeby miasto ubiegało się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2029 nabiera coraz realniejszych kształtów. Najpierw aprobatę do kandydowania do tego miana wyraziła jastrzębska Rada Miasta, a teraz rozpoczęły się prace nad programem, jaki w ramach starania się o bycie ESK zamierza realizować Jastrzębie.

- Został nim Artur Szczęsny - ekspert komunikacji i public relations kultury, sztuki i nauki - przekazuje Małgorzata Krzeszkiewicz, dodając, że go jego zadań będzie należeć koordynacją przygotowań do kandydowania o tytuł ESK, a następnie realizacja przygotowanego programu.

Program Jastrzębia do ESK przygotują też mieszkańcy

Nad stworzeniem programu, jaki Jastrzębie chce realizować w ramach ewentualnego pełnienia roli Europejskiej Stolicy Kultury pracować będzie jednak nie tylko powołany zespół, czy pełnomocnik. W mieście do jego przygotowania zamierzają też zaprosić mieszkańców.

Ma to być możliwe między innymi podczas organizowanych wraz z mieszkańcami spotkań, w trakcie których będą oni mogli przedstawiać swoje propozycje. Ponadto miasto zapowiada uruchomienie specjalnej strony internetowej, za pośrednictwem której jastrzębianie będą mieć możliwość przedstawienia swoich pomysłów.

Niecałe pół roku na stworzenie programu

Jak na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie będą odbywać się spotkania z mieszkańcami. Czasu na stworzenie programu nie jest jednak zbyt wiele. Musi on być gotowy do 15 września. Wcześniej z kolei - do 15 sierpnia - musi zostać złożony oficjalny wniosek aplikacyjny, żeby ubiegać się o ten tytuł.

Z Europejską Stolicą Kultury w Jastrzębiu wiążą ogromne nadzieje.