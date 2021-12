W Jastrzębiu powstał pierwszy w kraju Centralny Akademicki Ośrodek Siatkarski. Jastrzębski Węgiel podpisał umowy z PZPS i uczelniami

Jastrzębski Węgiel wytycza trendy. Prowadzona przez mistrzów Polski Akademia Talentów, będąca miejscem szkolenia przyszłych siatkarzy stała się pierwszym w kraju Centralnym Akademickim Ośrodkiem Siatkarskim.

W hali widowiskowo-sportowej, gdzie na co dzień występują zawodnicy Pomarańczowych zostało łącznie podpisanych jedenaście umów, w tym ta najważniejsza pomiędzy Jastrzębskim Węglem, a Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Oprócz tego, jastrzębianie porozumieli się także co do współpracy z samorządami, m.in z gminami Czerwionką-Leszczyny, czy Pawłowicami, jak również uczelniami, chociażby katowickim AWF-em, czy klubami siatkarskimi.

Porozumienie klubu ze związkiem zakłada stworzenie wspomnianego Centralnego Akademicki Ośrodka Siatkówki, dzięki któremu adepci będą mogli nie tylko szkolić się siatkarsko, ale też dzięki współpracom z uczelniami wyższymi rozwijać się w zakresie edukacji. Zdaniem Adama Gorola, prezesa Jastrzębskiego Węgla, który od kilku lat orędował właśnie za taką inicjatywą to przebudowa, która zapewni dalszy rozwój systemu szkolenia młodych siatkarzy.