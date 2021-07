W Jastrzębiu powstanie Dzienny Dom Pomocy. Będzie miejscem dla najstarszych mieszkańców. "Ta grupa mieszkańców wymaga od nas wsparcia" Piotr Chrobok

Jak zauważają w Ośrodku Pomocy Społecznej, w Jastrzębiu coraz więcej seniorów potrzebuje pomocy. Pixabay

Opiekę, warunki do samorozwoju i nie tylko. To wszystko ma zapewnić najstarszym mieszkańcom Jastrzębia powstający w mieście Dzienny Dom Pomocy. Placówka będzie realizowała zadania w ramach "Akademii Seniora". - Zapewnienie opieki dla seniorów to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi staje miasto - mówi Monika Konieczny, zastępca dyrektora OPS w Jastrzębiu.