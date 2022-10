W Jastrzębiu trwa święto piwa. Są hektolitry złocistego z pianką, smaczne jedzenie, a do tego muzyka biesiadna. Jest prawie, jak w Bawarii!

W Jastrzębiu trwa święto piwa. Są hektolitry złocistego z pianką, smaczne jedzenie, a do tego muzyka biesiadna

Atmosferę rodem z bawarskiego Oktoberfest mogą poczuć w Jastrzębiu wszyscy ci, którzy wybrali się na zorganizowane na tamtejszym placu im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy święto piwa. Dla piwoszy gustujących w złocistym z pianką jest tam niemal raj.

Nie tylko jednak piwo - choć to ono jest głównym gwoździem programu - serwuje się w trakcie jego święta w Jastrzębiu. Oprócz niego, uczestnicy piwnego festiwalu mogą też najeść się do syta. A do wyboru jest wszystko to, co z piwem smakuje najlepiej, czyli kiełbasa z grilla, golonko, ziemniaki z boczkiem, czy kaszanka z cebulą.