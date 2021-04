W Jaworznie będą działać aż cztery punkty masowych szczepień. Pierwszy już gotowy. Planuje się tu zaszczepić 2520 pacjentów tygodniowo

Cztery punkty masowych szczepień w Jaworznie. Pierwszy już gotowy

Wygląda na to, że Jaworzno chce jak najskuteczniej uchronić mieszkańców przed zachorowaniem na COVID-19. Do dyspozycji Jaworzna oddane zostaną aż cztery punkty masowych szczepień! Do tej pory mieszkańcy mogli zaszczepić się w jednym z trzynastu punktów w przychodniach. Jak podkreślają urzędnicy, terminy uruchomienia powszechnych szczepień zależą od dostaw zamówionych szczepionek.

Rząd zdecydował, by w miastach i powiatach powstały punkty szczepień masowych. W Jaworznie na początku wyznaczono dwa miejsca, choć urzędnicy rozważali o kolejnych dwóch lokalizacjach. Wygląda na to, że im się udało. Przypomnijmy, że gdy będą dostępne szczepionki, to w takim punkcie będzie można zaszczepić nawet kilkaset osób dziennie.