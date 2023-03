W Jaworznie kobieta wspięła się na słup wysokiego napięcia. Akcja jak z filmu: negocjatorzy policyjni, strażacy, alpiniści i medycy

Poranne zgłoszenie od koleżanki desperatki

Do zdarzenia doszło w godzinach rannych, 3 marca 2023 roku, przy północnej obwodnicy miasta, biegnącej od szpitala miejskiego w kierunku Geosfery. W rejonie ulicy Pawiej, na wysokości skrętu do Wodociągów, na słup energetyczny wspięła się młoda kobieta. Na policję zadzwoniła jej znajoma, do której tamta zadzwoniła i poinformowała ją, że wspięła się na słup wysokiego napięcia w okolicach popularnej Geosfery.