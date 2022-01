W Jejkowicach 35 zł, w Rybniku 31, a w Raciborzu za śmieci płacą 21 zł! Jak to zrobili? Barbara Kubica-Kasperzec

Wywóz śmieci w Raciborzu jest najtańszy w regionie. Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE ARC UM w Raciborzu Zobacz galerię (17 zdjęć)

35 złotych w Jejkowicach, 32,50 zł w Pszowie, 31 zł w Rybniku, 29,50 zł w Czerwionce-Leszczynach i 26,10 zł w Wodzisławiu Śląskim. Takie stawki za wywóz odpadów obowiązują w niektórych miastach dawnego ROW-u i nie ma co ukrywać wywołują wzburzenie wśród mieszkańców miast i gmin, tym bardziej, że ostatnia podwyżka w większości miast przyszła wraz z końcem minionego roku. A tymczasem w Raciborzu nie dość, że jest najtaniej w całym regionie, bo za mieście płaci się tam za mieszkańca dokładnie 21 złotych, to jeszcze samorządowcy zapowiadają, że obliczu podwyżek i szalejącej inflacji, u nich taka cena ma być zachowana przez co najmniej trzy najbliższe lata. Jak to możliwe?