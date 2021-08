W JSW będzie kolejny konflikt? Związkowcy domagają się rozliczenia "grupy Piontkowej" Piotr Chrobok

Związkowcy zrzeszeni w Reprezentatywnych Organizacjach Związkowych doprowadzą do kolejnego konfliktu w JSW? Po tym jak w lipcu odwołano poprzedni zarząd spółki wydawało się, że to koniec nieporozumień w spółce. Tymczasem, związkowcy ROZ piszą mocny list do p.o prezesa, Stanisława Pruska w którym zarzucają mu, że nie robi nic, żeby rozliczyć rządy Barbary Piontek.