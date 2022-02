W JSW Szkolenie i Górnictwo też dostaną podwyżki? Walczą o to związki zawodowe. Postulują o 10 proc. wzrostu wynagrodzenia i wypłatę premii Piotr Chrobok

Górnicy JSW SiG zarabiają o wiele mniej niż górnicy JSW. arc.

10% podwyżki, wzrostu z 21 do 30 złotych wartości posiłków profilaktycznych i wypłaty jednorazowej premii domagają się dla pracowników związkowcy JSW SiG. W spółce-córce JSW liczą na powodzenie. Tym bardziej, że JSW przystała na postulaty jej górników, a poza wypłatą premii były one dokładnie takie same.