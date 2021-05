W Katowicach na Nikiszowcu kierowcy ignorują zakazy. Parkują i jeżdżą samochodami na pl. Wyzwolenia. Wkróce pojawią się bariery

Inni mistrzowie kierownicy przejeżdżają bez skrupułów przez pl. Wyzwolenia, choć ze wszystkich stron jest on obwarowany znakami B-1, oznaczającymi zakaz ruchu w obu kierunkach. Zdarzają się i tacy, jak kierowca czarnego BMW serii siódmej, którzy w tym miejscu parkują.

Pierwsze kroki w celu uregulowania patologii związanych z parkowaniem na Nikiszowcu zostały już podjęte. Są to chociażby wspomniane znaki zakazu zatrzymywania się i zakazu ruchu w obydwu kierunkach, których jeszcze kilka lat temu nie było. Niestety nie wszyscy się do nich stosują.

- Przy pl. Krawczyka wkrótce pojawią się donice z zielenią, które będą pełniły funkcję zapory, aby samochody nie parkowały wprost pod drzwiami mieszkańców - zapowiada Jarosław Makowski, radny oraz mieszkaniec Nikiszowca. - Jeśli w tym miejscu to rozwiązanie się sprawdzi, wówczas będziemy stosować je także w innych newralgicznych punktach - dodaje.

Przyznaje jednak, że natłok samochodów to nie tylko problem pl. Wyzwolenia, ale całego zabytkowego osiedla, które jest zastawione samochodami należącymi nie tylko do turystów, ale także do samych mieszkańców.

- Sęk w tym, że musimy uwzględnić potrzeby wszystkich: mieszkańców, turystów, przedsiębiorców. Wśród mieszkańców narasta frustracja, ponieważ wiele osób nie rozumie, że Nikiszowiec to nie skansen. Jeszcze kilka lat temu nikt nie spodziewał się, że będą tutaj przyjeżdżały takie tłumy - ocenia radny.