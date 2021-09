W Katowicach powstanie gigantyczny Kaufland w Silesia City Center. Otwarcie jesienią 2021. To sklep, którego nie objęła transakcja z Netto

W końcu wiadomo, jaka sieć zastąpi likwidowany sklep Tesco w centrum handlowym Silesia City Center w Katowicach. Będzie to Kaufland. Zarządca SCC podał już tę informację.

- Mamy dla Was wiadomość, na którą z pewnością czekaliście. W Silesia City Center za ok. 2 miesiące swój sklep otworzy sieć Kaufland. O dokładnej dacie otwarcia, ofercie sieci i atrakcjach, które będą czekać na Was z tej okazji, poinformujemy Was w osobnym poście - napisali na Facebooku we wrześniu 2021.