W Katowicach powstanie osiedle Vidok. Będzie na nim 151 apartamentów. Projekt stworzy Maciej Franta

Nowy Vidok na ul. Kozielską. Powstaną tu luksusowe apartamenty

- Katowicki VIDOK to współczesna odpowiedź na wymagające potrzeby mieszkaniowe katowiczan oraz nowe, świeże spojrzenie na architekturę wielorodzinną Katowic. To nowy VIDOK na Katowice - zapewnia inwestor.

Inwestycja zmieni oblicze ul. Kozielskiej?

W ramach inwestycji ma powstać przestrzeń dostępna dla wszystkich, nie tylko przyszłych mieszkańców osiedla. Znajdzie się tu dużo roślinności, w tym zielone skwery i schody, przy których będą się odbywać koncerty i inne wydarzenia. Do spędzania tu wolnego czasu będą zachęcać także restauracje, kawiarnie i sklepy. Kształt budynków oraz ich rozmieszczenie mają zapewnić mieszkańcom dostęp do światła, a także doskonały widok na miasto, z każdego miejsca. Przy wszystkich apartamentach, a także na dachach budynków, znajdą się spore tarasy. Dzięki swojej lokalizacji, osiedle Vidok będzie też doskonale widoczne z zewnątrz.

Na osiedlu znajdzie się 151 mieszkań o powierzchni od 26 do 115 m kw. Wśród nich będą apartamenty typu penthouse.

Przy ul. Kozielskiej powstanie luksusowe osiedle. Czy zmieni oblicze tego rejonu miasta?



Przewidziano też 222 m kw. tarasów widokowych, 158 miejsc postojowych naziemnych i podziemnych, 7 garaży VIP, stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych i 90 komórek lokatorskich. Trzy budynki, które powstaną w ramach inwestycji, będą miały po dziewięć pięter. Na dachach mają być tarasy, na których nie zabraknie zieleni. To rozwiązanie, z którego w ostatnich latach architekci bardzo chętnie korzystają.