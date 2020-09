W Katowicach rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy 2020. Wyjście z kryzysu po pandemii koronawirusa jest jednym z głównych tematów

W Katowicach zainaugurowano 12. Europejski Kongres Gospodarczy. Pierwszy kongres hybrydowy, w trakcie którego spotkania i debaty odbywają się równolegle w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz online. To kongres niezwykły. - Namiastka normalności – mówił otwierając wydarzenie Wojciech Kuśpik, prezes PTWP.

W Katowicach zainaugurowano 12. Europejski Kongres Gospodarczy 12. Europejski Kongres Gospodarczy rozpoczął się w środę, 2 września i potrwa do 4 września. To największe spotkanie gospodarcze Europy Centralnej w tym roku odbywa się w zdecydowanie mniejszej skali i w innym niż zazwyczaj terminie (kongres przeniesiono z maja). Wszystko to przez pandemię koronawirusa. W efekcie EKG zgromadził znacznie mniej niż zazwyczaj gości i panelistów, a wydarzenie odbywa się w reżimie sanitarnym. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w tym roku królują maseczki i płyny dezynfekcyjne, gościom mierzona jest temperatura, pilnowany jest też dystans społeczny.

Koronawirus, a bardziej nawet sposoby wyjścia z kryzysu, jaki pandemia spowodowała, a także odbudowa gospodarki, to jedne z ważniejszych tematów, jakie będą podejmowane w trakcie kongresu. W sumie zaplanowano ponad 70 sesji i debat, ale też szereg wydarzeń towarzyszących m.in. 5. European Tech and Start-up Days.

- Kongres pozostał mimo ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa szerokim, otwartym forum wymiany opinii o polskiej i europejskiej gospodarce – mówił Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech and Start-up Days w Katowicach, w trakcie inauguracji wydarzenia.

- Dla gospodarki, dla krajów i społeczeństw kluczowy wydaje się powrót do normalności. Kongresowe spotkanie to ważny etap tej drogi, to namiastka normalności – podkreślał. Zwrócił też uwagę, że po raz pierwszy EKG odbywa się w wersji hybrydowej, czyli stacjonarnie w MCK w Katowicach oraz online.

Kongres ma dać odpowiedź na pytania, jak wyjść z kryzysu i jak uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości - Dzisiejszy wymiar kongresu jest bardzo istotny. Bo to tutaj, w Katowicach, podczas wszystkich wcześniejszych spotkań, mieszało się doświadczenie z możliwościami realizowania celów i pomysłów. To tu spotykała się strona rządowa, europejska, światowa z biznesem z ludźmi, którzy chcą rozwoju. Mam nadzieję, że ten najważniejszy, choć uszczuplony 12. Europejski Kongres Gospodarczy będzie istotnym kamieniem milowym w decydowaniu, jak powinniśmy nastawić się do obecnego kryzysu, jak przeciwdziałać takim sytuacjom, które nas spotkały i jak duże wyzwania są przed rządem, biznesem i przed całą społecznością – komentował Marcin Krupa, prezydent Katowic.

12 edycję kongresu otwierali również Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego oraz Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski. Po inauguracji rozpoczęła się pierwsza z kongresowych debat „Europa przyszłości”.