W Katowicach rozpoczęła się koncertowa trasa promocyjna „Pieśni współczesnych” Miusoha i zespołu "Śląsk"

Katowice. Rozpoczęła się koncertowa trasa promocyjna „Pieśni współczesnych”

W mediach społecznościowych szybko zaroiło się od entuzjastycznych recenzji, przeważały zachwyty: „przepiękny koncert, niesamowite przeżycie, majstersztyk, uczta dla duszy, najlepszy polski muzyczny projekt”. Internauci pisali: „Koncert jak narkotyk. Są Państwo genialni. Piękni ludzie, piękne głosy, piękne słowa i piękna muzyka. A do tego obłędny NOSPR. Dziękuję”, „To była uczta dla duszy i ciała! Dziękuję za te muzyczne doznania wszystkim artystom!”, „Tyle emocji i wzruszeń... Dziękuję!!!”, „Nie umiem wyrazić swojego podziwu. Do teraz mam ciarki. Fantastyczne wydarzenie muzyczne. Wielkie brawa dla wszystkich wykonawców!”, „Absolutnie fenomenalne, jestem pod ogromnym wrażeniem. Wielkie brawa dla wszystkich wykonawców. Fantastyczny projekt. Tego co się czuje nie da się opisać”, „Rewelacja!! dawno nie byłem na tak pięknym koncercie”, „Przyznaję do piątku byłem przekonany że muzycznie na naszym rynku już niewiele mnie zaskoczy ALE po trzech koncertach MIUOSH x Zespół Śląsk - Pieśni Współczesne to co usłyszałem zobaczyłem i przeżyłem z czystym sumieniem mogę powiedzieć że CHCE JESZCZE mam niedosyt”, „To była naprawdę kosmiczna podróż do jeszcze nieznanego mi świata”.