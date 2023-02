W Katowicach samochód wjechał w przystanek autobusowy. Na szczęście nikogo na nim nie było. Autobus chwilę wcześniej zabrał pasażerów

W Katowicach samochód wjechał w przystanek autobusowy. Na szczęście nikogo na nim nie było

Skończyło się wyłącznie na strachu i stratach materialnych, ale mogło dojść do prawdziwego dramatu. W Katowicach w przystanek autobusowy wjechał samochód. Do zdarzenia doszło wczesnym rankiem, około godziny 6:00. Osobowy opel staranował przystanek "Giszowiec osiedle".

Jak wynika z ustaleń policjantów, do zdarzenia przyczyniła się brawura kierowcy. - Mieliśmy do czynienia z niedostosowaniem prędkości do warunków panujących na drodze - informuje podkom. Łukasz Kloc z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.