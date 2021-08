W Katowicach uruchomione zostaną dwie nowe stacje rowerowe. Z systemu rowerów miejskich korzysta już 79 tys. użytkowników

Rower miejski w Katowicach zadebiutował w 2015 roku. Na początku mieszkańcy mieli do dyspozycji tylko trzy stacje

– W tym roku mamy już 107 wypożyczalni z ponad 860 rowerami, co oznacza, że to największa taka sieć w województwie śląskim. Cieszy także rosnąca liczba użytkowników jednośladów – tylko w tym roku do systemu dołączyło ponad 7 tysięcy nowych i jest ich łącznie prawie 79 tysięcy - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wraz z początkiem kwietnia do dyspozycji mieszkańców zostało oddanych 71 stacji, w tym dwie nowe przy centrach przesiadkowych Brynów i Zawodzie. Dodatkowo do systemu włączonych zostało 14 stacji rowerowych finansowanych przez firmy sponsorskie, a 1 maja do systemu zostały włączone następne cztery lokalizacje. W kolejnych miesiącach zaczęło działać 16 stacji, w tym dwie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (skwer Walentego Fojkisa w Wełnowcu i przy ul. Gallusa w pobliżu skweru Anny Walentynowicz).