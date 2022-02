W Katowicach wystawiono tysiące mandatów, za które kierowcy zapłacili ponad pół miliona złotych! Strażnicy miejscy podsumowali 2021 rok

- Kierowcy parkują samochody na chodnikach, nie zostawiając odpowiednio dużo miejsca dla przechodniów, a przecież chodniki służą głównie do ruchu pieszego. Pamiętajmy, że jeśli na chodniku nie ma zakazu parkowania, to należy pozostawić co najmniej 1,5 metra szerokości dla pieszych - przypominają strażnicy miejscy.