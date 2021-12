W Katowicach związkowcy negocjują rekompensaty dla górników z wiceministrem Piotrem Pyzikiem. W kopalniach są masówki Tomasz Breguła

We wtorek 28 grudnia odbędzie się spotkanie z udziałem związkowców PGG, przedstawicieli górniczej spółki oraz strony rządowej. Od ich wyniku będą zależeć dalsze losy strajku. Fot. Polska Press Grupa Zobacz galerię (7 zdjęć)

Dzisiaj w Katowicach odbywają się rozmowy z udziałem związkowców PGG oraz przedstawicieli górniczej spółki i rządu. Do Katowic ma przyjechać wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik. Górnicy domagają się przede wszystkim wypłacenia rekompensat za pracę w weekendy od września do końca grudnia. Od wyniku rozmów będzie zależeć to, czy po nowym roku wznowią zawieszony na czas świąt strajk.