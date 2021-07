W kopalni Chwałowice miała miejsce "symulacja seksu oralnego". Prokuratura zbadała aferę z molestowaniem seksualnym na kopalni

- W tej kwestii śledztwo zostało umorzone, nie znaleźliśmy dowodów na to, by taka sytuacja w kontekście seksualnym miała miejsce. Uznaliśmy jednak, że doszło do naruszenia nietykalności cielesnej. W takim wypadku poszkodowanyy może wystąpić na drodze prywatnego aktu oskarżenia, bo to przestępstwo ścigane jedynie na wniosek pokrzywdzonego – wyjaśnia prokurator Malwina Pawela-Szendzielorz, zastępca prokuratora rejonowego w Rybniku, gdzie prowadzono postępowanie w tej sprawie.

Górnicy pokłócili się na dole...

Sytuacja miała miejsce 6 listopada 2020 roku w chodniku podścianowym w kopalni Chwałowice w Rybniku. W wąskim korytarzu mijał się 35 latek z pracującym tam 33-latkiem. Doszło do pyskówki, agresja rosła. Dziś już żaden nie pamięta, o co poszło. Wiadomo jedynie, że starszy postanowił poniżyć młodszego. W pewnym momencie miał chwycić go za głowę (pracował na klęczkach), a potem symulować seks oralny. Od tej chwili wersje trochę się różnią. Choć śmiechom kumpli z dołu nie było końca, 33-latkowi do śmiechu przestało być, gdy za jego plecami zaczęto go przezywać, a do służb kopalnianych dotarły nawet plotki o rzekomym gwałcie.