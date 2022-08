W kuratorium wysyp ofert pracy dla nauczycieli. W szkołach i przedszkolach na Śląsku brakuje kadry? Kogo potrzeba najbardziej? Sprawdź!

Nie ma wątpliwości, że nauczyciele są teraz poszukiwani! Strona www kuratorium aż pęka w szwach od ofert pracy w wielu placówkach, takich jak:

Przedszkola

Szkoły Podstawowe

Szkoły ponadgimnazjalne

Prywatne placówki edukacyjne

Wakatów nie brakuje, brakuje za to rąk do pracy. Minister Przemysław Czarnek jednak uspokaja, że to całkowicie normalne o tej porze roku. Czy w takim razie w każdej szkole znajdzie się odpowiednia ilość kadry w nadchodzącym roku szkolnym? Jakiej kadry brakuje najbardziej?

Przez wprowadzone 1 września 2022 roku standardy zatrudnienia w szkołach najbardziej poszukuje się specjalistów - pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych i to właśnie dla nich wystosowanych jest najwięcej ofert. Nie brakuje jednak wakatów dla kadry nauczycielskiej. Na jakich kierunkach? Sprawdź galerię!

Śląskie szkoły poszukują kadry nauczycielskiej! Kogo? Sprawdź przykładowe oferty pracy