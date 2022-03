W Leszczynach chcą upamiętnić ofiary Tragedii Górnośląskiej. Poszukują danych o ofiarach

Działające od wielu lat w Leszczynach (gmina Czerwionka-Leszczyny) stowarzyszenie 'Dzwon" chce upamiętnić Tragedię Górnośląską na terenie gminy. - Nasza baza danych zawiera już kilkaset osób objętych szykanami władz polsko-sowieckich. W pierwszej kolejności potwierdzamy losy aresztowanych przez NKWD/milicję w początku roku 1945 z terenu ówczesnej Gminy Leszczyny – Leszczyny, Kamień, Książenice i Przegędza. Mamy informacje o ok. 100 osobach - mówi Krzysztof Kluczniok, prezes leszczyńskiego stowarzyszenia. Dane nie są zbierane po to, by później wylądowały w szufladzie. Stowarzyszenie myśli o wydaniu publikacji na ten temat i ustawieniu przy parafiach tablic upamiętniających ofiary Tragedii Górnośląskiej.

Poszukując osób, które padły ofiarą sowieckich prześladowań członkowie stowarzyszenia korzystają m.in. z źródeł pisanych. Mowa między innymi o książkach: Dariusza Węgrzyna „Księga aresztowanych, internowanych i deportowanych z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku”, Zygmunta Woźniczki „Z Górnego Śląska do sowieckich łagrów” i Kazimierza Miroszewskiego i -Zygmunta Sobeczko „ Jo był ukradziony”. - Pomocą nam służą Urząd Stanu Cywilnego w Czerwionce-Leszczynach oraz Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku.