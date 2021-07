W lipcu 2021 na Jasną Górę przyjdą 34 pielgrzymki liczące blisko 5 tysięcy wiernych. Największa będzie Pielgrzymka Góralska OPRAC.: Bartłomiej Romanek

Na lipiec zgłoszono 34 pielgrzymki, które będą przechodzić lub przejeżdżać przez Częstochowę w drodze na Jasną Górę. Łącznie do naszego miasta przyjdzie w nich, przyjedzie na rowerze, rolkach lub koniach ok. 4,9 tys. osób. Poszczególne grupy mają liczyć – według zapowiedzi organizatorów - od kilkunastu do 300 uczestników. Największa w lipcu Piesza Pielgrzymka Góralska na Jasną Górę ma liczyć cztery grupy po 300 osób.