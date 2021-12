W listopadzie najchętniej lataliśmy z Katowic do Dortmundu i Londynu. Katowice Airport odrabia pandemiczne straty Anna Dziedzic

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. Lotnisko jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i regionalnym w przewozach cargo. Piotr Adamczyk, Katowice Airport

W listopadzie z katowickiego lotniska im. Wojciecha Korfantego pasażerowie najchętniej latali do Dortmundu i Londynu. W sumie z połączeń z tego portu lotniczego w listopadzie skorzystało 168 tysięcy pasażerów. Dwa razy tyle, co w ubiegłym, pandemicznym roku. To nie są dobre czasy dla lotnictwa. Na dodatek kolejne państwa wprowadzają ograniczenia w lotach.