W Lublińcu powstał SIM Śląsk Północ. W regionie mają wybudować nowe mieszkania

W poniedziałek, 28 lutego, rozpoczęła działalność SIM (Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe) Śląsk Północ z siedzibą w Lublińcu. Do spółki przystąpiły gminy z powiatów lublinieckiego, kłobuckiego, częstochowskiego, tarnogórskiego i gliwickiego.

Trzynaście gmin z północnej części województwa śląskiego podpisało wspólnie akt notarialny, który powołał do życia SIM Śląsk Północ. Spółka powstała, by można było na terenie gmin uczestniczących wybudować domy wielorodzinne. Obecnie spółka planuje realizację ponad pół tysiąca mieszkań. - W sytuacji szczególnie małych gmin jest istotne to, że udział w SIM-ach jest dla gmin praktycznie bezkosztowy. Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa ofiaruje każdej z gmin 3 mln zł na objęcie udziałów w spółce. Oprócz tych 3 mln mamy do dyspozycji w Ramach funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa do 35 i 10 proc. wartości inwestycji, czyli razem z tymi trzema milionami do 50 proc. wartości inwestycji. Mamy też specjalny kredyt dla SIM z Banku Gospodarstwa Krajowego - mówił podczas podpisania umów w Lublińcu prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, Arkadiusz Urban.

W spotkaniu samorządowców uczestniczył też poseł Andrzej Gawron. - Podziękowania dla Krajowego Zasobu Nieruchomości. Bez udziału KZN przekazanie środków dla gmin byłoby niemożliwe. Jeszcze nie możemy sobie gratulować sukcesu, bo sukcesem będzie to, że mieszkania powstaną i będą w rozsądnym wymiarze czynszu, a mieszkania będą w odpowiednim standardzie. Z tego programu mogą skorzystać mniejsze miejscowości. Dziękuję wszystkim samorządowcom za to, że włączają się do tego programu. Jeżeli będzie to sprawnie przeprowadzone, to będzie to sukces samorządów, ale również mieszkańców, którzy tych mieszkań potrzebują - powiedział poseł Gawron.

Z ramienia miasta Lublińca głos zabrała wiceburmistrz Anna Jonczyk Drzymała. - Podpisuję się pod tym, co powiedział pan poseł. Możemy sobie gratulować, że dzisiaj tutaj jesteśmy, że udało się zorganizować tę grupę. Czekamy jeszcze na Gliwice. Ja się bardzo cieszę, że jest szansa, że w powiecie lublinieckim powstanie 212 mieszkań. Zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się w Europie za wschodnią granicą, ale także w naszym kraju. Ponieważ to daje nam nadzieję, że zwolnią się inne lokale, które będą nam bardzo potrzebne - powiedziała wiceburmistrz Lublińca. Anna Jonczyk-Drzymała podziękowała przedstawicielom obecnych na spotkaniu samorządów za wstąpienie do spółki i życzyła, żeby ich mieszkańcom dzięki tej współpracy żyło się w przyszłości lepiej.