W Lublińcu uczniowie nie będą się kształcić hybrydowo. Od września rozpoczną zajęcia stacjonarne

Jak poinformowało starostwo Powiatowe w Lublińcu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu nie wyraził pozytywnej opinii, która - obok zgody organu prowadzącego – jest niezbędna do wprowadzenia metod nauczania innych niż w tradycyjnej formie. To oznacza, że we wtorek, 1 września, zajęcia w lublinieckich szkołach średnich rozpoczną się w normalnym trybie stacjonarnym.

Starostwo rekomendowało zajęcia hybrydowe

W ubiegłym tygodniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach dyrektorzy lublinieckich szkół średnich wnioskowali, by częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną formę kształcenia oraz ustalić sposób realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

– Podstawą takiej decyzji dyrektora jest występowanie zagrożenia epidemicznego – mówił starosta Joachim Smyła