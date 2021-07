W Lublińcu udowadniali, że „godać niy ma gańba”. Festyn przed Miejskim Domem Kultury

Cały projekt rozpoczął się jeszcze w czerwcu, kiedy swoje opowieści o domu, podróżowaniu i szkole snuł Marek Szołtysek – wybitny znawca kultury śląskiego regionu. Półtoragodzinne „lekcje” gromadziły coraz większą publiczność, w bardzo różnym wieku. To był dobry grunt pod kolejne spotkania – tutaj rolę godającego przejął Dariusz Niebudek. Niejednokrotnie uczestnicy spotkań usłyszeli od aktora, reżysera szczere (a może dla niektórych również zaskakujące) wyznanie „Szauszpiler z Sosnowca, urodzony w kieleckim, nauczył się tej piyknej, piyknej godki”. Swoimi opowieściami pokazał, że godki po prostu może nauczyć się każdy! A wiadomo, że zachwycających się śląską mową jest wielu.

Festyn przed MDK

W czasie festynu, który odbył się 22 lipca na skwerze przed Miejskim Domem Kultury, co chwilę uczestnicy udowadniali, że „godać niy ma gańba”. Skutecznie zachęcał do tego prowadzący – Dariusz Niebudek. Prowadził on nieustanny dialog z publicznością, wykonawcami, przedstawicielami „Wojewódzkiej rajzy ze ślunskum kulturum”, a także burmistrzem Lublińca – Edwardem Maniurą, który również przybył na wydarzenie.