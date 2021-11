W Muzeum Śląskim zastanawiano się, jak opowiedzieć grą na trąbce malarstwo Grupy Janowskiej. Przybyłych gości oprowadzał Marcin Markiewicz

Drugie oprowadzanie z cyklu poprowadził Marcin Markiewicz, legenda polskiej sceny muzycznej ska i reggae. To wokalista, trębacz i improwizator, obecnie związany z zespołami około jazzowymi Piksele oraz Brzoska/Marciniak/Markiewicz. Urodził się w Czeladzi, od lat mieszka i pracuje w Katowicach. Występował na wielu scenach festiwali muzycznych i literackich.

Jest autorem muzyki do projekcji filmów niemych, a także twórcą muzycznych happeningów organizowanych we współpracy z katowickimi instytucjami. Była to np. całodzienna gra w oknie Kinoteatru Rialto przed każdym seansem, gra na trąbce w katowickich tramwajach, a także improwizacje muzyczne na Zbiegu Poetyckim Na Dziko organizowanym przez Ars Cameralis.