W Mysłowicach trwa remont Parku Zamkowego. Teren parku jest rozkopany. Powstają nowe alejki, boiska czy skate park

Park Zamkowy w Mysłowicach w remoncie. Są już alejki i boisko

Od kilku miesięcy trwają prace nad rewitalizacją Parku Zamkowego w Mysłowicach. Mieszkańcy przyglądają się pracom, na ich oczach zaniedbany Park Zamkowy przemieni się w miejsce rekreacji i sportu. Park składa się z dwóch części. Pierwsza znajduje się u góry i to tam oddano do użytku Klub Inicjatyw Lokalnych. Tutaj aktywizuje się lokalną społeczność, a także udziela ślubów. Pierwsze uroczystości w tym małym pałacyku już się odbyły. Widać, że miasto i pracownicy dbają o to miejsce, bo nawet w deszczowe dni wygląda pięknie, a roślinność, która go otacza nie została zniszczona.

Druga część parku znajduje się poniżej i to tak naprawdę Park Ludowy, jednak wielu mieszkańców określa całość po prostu Parkiem Zamkowym. To tutaj prowadzone są prace, a obecnie park jest rozkopany. Park powoli nabiera nowych kształtów. Pojawiły się już pierwsze nowe alejki, widzimy boiska, a zburzono także Muszlę Koncertową. Obiekt był symbolem parku, ale ze względu na jego zły stan, nie dało i nie opłacało się go uratować. Póki co nie ma decyzji, czy w jego miejscu pojawi się nowy obiekt.