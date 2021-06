W Mysłowicach trwa rewitalizacja Parku Zamkowego. Z terenu parku... znikają drzewa. Mieszkańcy są zaniepokojeni. Urząd uspokaja

Trwa remont Parku Zamkowego w Mysłowicach. Wycieli drzewa

Mieszkańcy Mysłowic doczekali się w końcu długo wyczekiwanego remontu Parku Zamkowego. Miejsce to zyska nowe życie i zapewne przyciągnie znowu do parku tłumy. Inwestycja była konieczna, bo park najlepsze dni ma już dawno za sobą, był w fatalnym stanie i spacerując po nim wiele osób nie czuło się bezpiecznie. Od kilku tygodni mysłowiczanie niepokoją się wycinką drzew na terenie parku. Wiele osób jest zaskoczonych, że podczas rewitalizacji parku niszczy się to co niezbędne - drzewa. Urząd Miasta w związku z niepokojącymi głosami wydał komunikat, w którym uspokaja mieszkańców i zapewnia, że w miejsce starych drzew pojawią się nowe nasadzenia.