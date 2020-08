W mysłowickim LO nr 1 młodzież będzie przychodzić do szkoły turami

Każda szkoła wprowadza własne zasady bezpieczeństwa, by nauka po 1 września była bezpieczna dla uczniów i pracowników. Nie ma sztywnych regulaminów ministra edukacji, a więc dyrektorzy na własną odpowiedzialność i zgodnie z możliwościami szkoły wprowadzają rozwiązania. Np. w I LO w Mysłowicach młodzież będzie przychodzić do szkoły turami (uczy się tu 600 uczniów). Wszystko po to, by młodzież nie tłoczyła się na korytarzach. Lekcje rozpoczynać się będą o 7:30, 8:20 i 9:05.

Niestety uczniowie muszą pogodzić się z brakiem możliwości swobodnego poruszania po placówce. Na szczęście w "jedynce" udało się tak zorganizować nauczania, że każda klasa będzie przydzielona do jednego pomieszczenia. Co drugą lekcję będą mogli wyjść na korytarz, a jeśli pozwoli na to pogoda to będą wychodzić na szkolne boisko. W klasach zmieniać się będą tylko nauczyciele. Ich stanowiska pracy będą stale dezynfekowane. Pomieszczenia wietrzone. Uczniowie muszą pamiętać o drugim śniadaniu, bo we wrześniu sklepik będzie zamknięty. Dyrekcja chce uniknąć kolejek, które zawsze ustawiają się na przerwach.